Названа дата визита Лаврова в КНДР

МИД: Лавров посетит КНДР с официальным визитом 18-19 октября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с официальным визитом 18-19 октября. Такая дата названа в сообщении МИД России.

«18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом», — написано в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что Россия планирует развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Пхеньяна. Позже на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава российского внешнеполитического ведомства рассказал о планах посетить КНДР в октябре с официальным визитом.