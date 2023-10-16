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10:36, 16 октября 2023Мир

Названа дата визита Лаврова в КНДР

МИД: Лавров посетит КНДР с официальным визитом 18-19 октября

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с официальным визитом 18-19 октября. Такая дата названа в сообщении МИД России.

«18-19 октября по приглашению министерства иностранных дел КНДР министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом», — написано в заявлении.

Ранее Лавров заявил, что Россия планирует развивать равноправное стратегическое взаимодействие с КНДР, несмотря на санкции со стороны Совета Безопасности (СБ) ООН в отношении Пхеньяна. Позже на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава российского внешнеполитического ведомства рассказал о планах посетить КНДР в октябре с официальным визитом.

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    Дарья Балацкая
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