Оценена роль российского газа в формировании цен в Европе

Аналитик Табарелли назвал газ РФ гарантией сдерживания роста цен в Европе

Президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли оценил роль российского газа в формировании цен в Европе. Он отметил, что его поставки, хотя и в меньшем объеме, остаются гарантией сдерживания роста цен на энергоносители, передает ТАСС.

Эксперт назвал газовый рынок нестабильным и уязвимым, реагирующим на любые изменения. В случае холодной зимы без российского газа европейская энергетическая система будет вынуждена перейти на порционное потребление, добавил он.

Табарелли добавил, что практически полное заполнение хранилищ является положительным фактором, но в холодный сезон необходимы закупки. По его словам, несмотря на повышение цен на газ, в этом году они гораздо ниже, чем осенью 2022 года.

Аналитик также отметил, что Европа продолжает получать российский газ, хотя и в меньших объемах. Полностью заместить его не удастся, но при этом возникает зависимость от других поставщиков. Газовый рынок реагирует на любые геополитические изменения, начиная от инцидента с газопроводом в Финляндии и заканчивая эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что по итогам текущего года поставки российского газа в Европу окажутся ниже уровня 2021 года.

Согласно прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), поставки российского трубопроводного газа в страны Евросоюза в 2023 году могут сократиться на 65 процентов и составить 20-25 миллиардов кубометров.