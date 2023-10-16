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11:45, 16 октября 2023Среда обитания

Пенсионерка отдала мошенникам квартиру на Арбате

Аферисты под видом сотрудников ЦБ отняли у пенсионерки квартиру на Новом Арбате

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

69-летняя жительница Москвы отдала мошенникам квартиру на Новом Арбате. Они представились пожилой женщине сотрудниками следственных органов и предложили «спецпрограмму главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной для спасения пенсионеров», пишет Baza.

С женщиной мошенники связались по телефону еще летом. Аферисты заявили москвичке, что на нее пытались оформить кредит, но все накопления якобы можно защитить, переведя на «безопасный счет». В переводе денежных средств ей помог якобы сопровождающий из ЦБ. В начале августа злоумышленники стали агитировать пенсионерку продать квартиру на Новом Арбате. Аферисты вели сделку в течение двух месяцев, нашли риелтора и новое место жительства — за городом, ближе к подруге пенсионерки.

Продажа квартиры состоялась 2 октября, за нее удалось выручить 21 миллион рублей. Аферист под видом сотрудника ЦБ проинструктировал женщину передать эти деньги курьеру по кодовому слову «Прага». Впоследствии мошенники выманили у пенсионерки еще полмиллиона рублей. Общая сумма ущерба приблизилась к 25 миллионам рублей.

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В октябре жертвами подобной мошеннической схемы стали пенсионеры из Саратова и Санкт-Петербурга. Обе женщины поддались на уговоры аферистов и лишились квартир. Пожилая саратовчанка потеряла шесть миллионов рублей, а петербурженка — десять.

Ранее пенсионерка-инвалид из Подмосковья лишилась около 900 тысяч рублей из-за покупок в интернет-магазине, которых она не совершала. Главной подозреваемой в краже является сиделка пожилой женщины.

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    Виктория Клабукова
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