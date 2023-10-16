Россия ограничила ввоз рыбы и морепродуктов из Японии

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Россия присоединяется к ограничительным мерам Китая и вводит временные ограничения в отношении поставок рыбной продукции из Японии. Об этом сообщается в пресс-релизе Россельхознадзора.

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится в сообщении ведомства.

По заявлению Россельхознадзора, ограничительные меры будут действовать до тех пор пока японская сторона не предоставит «исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла». В ведомстве также подчеркнули, что будут проводить анализ продукции силами собственных специалистов.