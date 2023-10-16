Российская чиновница объяснила «пьяным бредом» скандальное видео с таксистом

Угрожавшая таксисту чиновница из Таганрога заявила, что не помнит конфликта

Чиновница из Таганрога Анна Кассина, угрожавшая таксисту проблемами с законом, рассказала, что не помнит конфликта, так как была пьяна. Об этом пишет Baza в Telegram.

Комментируя скандальное видео, женщина заявила, что была пьяна. «То, что я плела ему, это, понятно, пьяный бред. Просто глупости какие-то. Я не знаю, зачем вообще это говорила», — объяснила она.

По словам россиянки, еще до записи видео таксист нахамил ей из-за отсутствия возможности оплатить поездку наличными. Как утверждает женщина, в итоге она перевела водителю сумму больше необходимой, несмотря на то, что он не довез ее до дома.

Кассина также сообщила, что из-за «грубого отношения» написала на таксиста заявление в полицию, однако уже забрала его и теперь хочет, чтобы скандал забылся.

Кроме того, женщина подчеркнула, что самостоятельно уволилась из администрации. «У меня прекрасное руководство, которое я подставила, получается. Никто мне ничего [в администрации] не высказывал. Все всё прекрасно понимают, что я виню себя, я очень раскаиваюсь», — заявила она в беседе с журналистом канала.

При этом в мэрии Таганрога изданию «Подъем» заявили, что Кассина занимала пост главного специалиста Муниципального казенного учреждения (МКУ) «Благоустройство», но ушла с должности в пятницу, 12 октября, еще до инцидента с таксистом.

Видео, на котором пьяная россиянка угрожает таксисту проблемами с «ментами», появилось в сети 16 октября. Женщина также заявила, что дружит с руководством администрации города и сделает все, чтобы водителю было плохо. При этом с Кассиной находился маленький ребенок.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе работник администрации Сургутского района избил коллегу за то, что тот забыл отправить письмо вместо пьяного коллеги. В результате у 26-летнего пострадавшего оказалась разбита губа и сломан нос. Кроме того, медики диагностировали ушибы. Мужчине потребовалась операция.