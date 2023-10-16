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12:43, 16 октября 2023Мир

Саудовский принц заставил госсекретаря США всю ночь ждать аудиенции

Саудовский принц Мухаммед бен Салмон заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь прождал аудиенции с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером, но принц явился на нее только на следующее утро», — отмечает издание.

Отмечается, что глава Госдепартамента встретился с бен Салманом в рамках своего ближневосточного турне на фоне эскалации военного конфликта между Израилем и Палестиной.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Каждая сторона потеряла сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет. При этом в эпицентре военных действий в Израиле оказались многие российские звезды.

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    Виктория Кондратьева
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