Саудовский принц заставил госсекретаря США всю ночь ждать аудиенции

Саудовский принц Мухаммед бен Салмон заставил Блинкена всю ночь ждать встречи

Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь прождал аудиенции с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«В Эр-Рияде саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером, но принц явился на нее только на следующее утро», — отмечает издание.

Отмечается, что глава Госдепартамента встретился с бен Салманом в рамках своего ближневосточного турне на фоне эскалации военного конфликта между Израилем и Палестиной.

Утром 7 октября «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что государство официально находится в состоянии войны. Каждая сторона потеряла сотни человек, тысячи граждан ранены. Это самое крупное обострение конфликта за последние 50 лет. При этом в эпицентре военных действий в Израиле оказались многие российские звезды.