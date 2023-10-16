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19:02, 16 октября 2023Спорт

Шведский хоккеист осудил санкции против выступающих в России игроков

Хоккеист Рейдеборн назвал неверным отказ Швеции пускать игроков КХЛ в сборную

Фото: David W Cerny / Reuters

Шведский вратарь Адам Рейдеборн, представляющий швейцарский «Берн», осудил санкции местной хоккейной ассоциации для выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) игроков. Его слова приводит Aftonbladet.

Хоккеист, ранее игравший в московском ЦСКА, назвал неверным, что игроков КХЛ не вызывают в сборную Швеции. «Я заслуживаю быть ее частью. Конечно, это предмет для дискуссии, но ассоциации, возможно, не стоит отказываться от игроков КХЛ», — посчитал он.

В мае Рейдеборн вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. Его сестра поздравила хоккеиста с победой в социальных сетях, чем вызвала гнев соотечественников. В комментариях пользователи раскритиковали решение хоккеиста остаться в России и посчитали, что его сестре должно быть стыдно.

Рейдеборн перешел в «Берн» летом 2023 года. Вратарь выступал за армейцев с 2021-го по 2023-й. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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    Анастасия Борисова
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