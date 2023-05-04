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11:20, 4 мая 2023Спорт

Сестра шведа из ЦСКА поздравила его с Кубком Гагарина и вызвала гнев на родине

В сети раскритиковали решение шведского хоккеиста ЦСКА Рейдеборна остаться в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Сестра шведского вратаря московского ЦСКА Адама Рейдеборна в Twitter поздравила его с победой в Кубке Гагарина, чем вызвала гнев у пользователей сети на родине.

«Не имеет значения, что думают все остальные. Ты наш чемпион,» — написала она.

Сестра спортсмена подчеркнула, что семья гордится его выступлениями и собирается отпраздновать победу дома. В комментариях юзеры раскритиковали решение хоккеиста остаться в России и посчитали, что его сестре должно быть стыдно.

В августе 2022 года Рейдеборн заявил о готовности пожертвовать местом в сборной страны ради выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Тогда вратарь рассказал, что не видит сложностей в том, чтобы провести еще один сезон в России.

Вратарь заключил контракт с армейцами в июле 2021 года. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Анастасия Борисова
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