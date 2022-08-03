Шведский хоккеист заявил о готовности пожертвовать местом в сборной ради ЦСКА

Хоккеист Адам Рейдеборн заявил, что готов пожертвовать местом в сборной Швеции ради ЦСКА

Шведский вратарь московского ЦСКА Адам Рейдеборн заявил о готовности пожертвовать местом в сборной страны ради выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова приводятся на сайте организации.

Хоккеист рассказал, что не видит сложностей в том, чтобы провести еще один сезон в России: «Это не проблема. Может быть, я не сыграю из-за этого за сборную, но надо подождать. Я готов к новому сезону! У меня контрактный год», — добавил он. Рейдеборн подчеркнул, что хочет постараться выиграть еще один Кубок Гагарина.

Вратарь заключил контракт с армейцами в июле 2021 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка Гагарина.

В начале мая Шведская хоккейная ассоциация объявила о запрете выступать за национальную сборную хоккеистам из КХЛ. В организации отметили, что решение касается спортсменов, которые продолжат играть в клубах российской лиги в следующем сезоне.