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09:48, 16 октября 2023Спорт

Стало известно о решении «Амура» наказать запрыгнувшего на чужую машину игрока

«Амур» оштрафует запрыгнувшего на чужую машину форварда Хохлачева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стало известно о решении «Амура» наказать нападающего клуба Александра Хохлачева, запрыгнувшего на чужую машину после поражения. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Руководство клуба приняло решение оштрафовать Александра Хохлачева и пересмотрит требования к поведению членов команды в свободное от тренировок и матчей время», — заявили в «Амуре». В команде назвали поведение игрока неприемлемым и принесли извинения болельщикам.

Telegram-канал «112» сообщает, что штраф составит примерно 6,5 миллионов рублей. Отмечается, что наказание может быть отменено, если игрок хорошо проявит себя в ближайшей выездной серии.

14 октября «Амур» проиграл на своей арене «Ак Барсу» со счетом 2:3 в овертайме. Хохлачев отметился результативной передачей. Ночью после игры, прогуливаясь по улице, форвард внезапно запрыгнул на капот проезжающей мимо машины и прошел по крыше. Позднее он назвал этот поступок шуткой.

30-летний Хохлачев перешел в «Амур» перед стартом сезона-2023/2024. За команду он провел 15 матчей, забросив три шайбы и совершив шесть результативных передач.

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    Андрей Стрельцов
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