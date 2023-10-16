Стало известно об отмене губернаторских отставок до президентских выборов

«Коммерсантъ»: до выборов президента не планируется губернаторских отставок

До выборов президента России, которые должны состояться в марте 2024 года, не планируется проведение отставок глав регионов. Об отмене ротации губернаторов до выборов сообщили три источника «Коммерсанта».

«Те замены, которые нужно было провести в преддверии президентских выборов, скорее, уже проведены. Если не произойдет каких-то экстраординарных случаев, то, скорее всего, до выборов новых замен уже не будет», — сказал один из собеседников.

Другой источник заявил, что вводить нового главу того или иного региона является риском, потому что врио губернатора может не вникнуть в ситуацию до федеральной компании. Собеседники издания при этом не исключают, что отставки губернаторов могут произойти в случае крупных ошибок или скандалов.

Пять лет назад в России произошла крупная ротация в губернаторском корпусе. С сентября по декабрь 2017 года были заменены десять губернаторов, с апреля по май — шесть, в сентябре-октябре того же года — восемь глав. Осенью 2018 года назначения в качестве врио губернаторов, в частности, получили градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава Липецкой области Вадим Шумков.

В марте 2023 года два российских губернатора покинули свои посты. 15 марта президент России освободил главу Чукотки Романа Копина от исполнения обязанностей и назначил исполняющим обязанности губернатора Владислава Кузнецова. 17 марта в отставку ушел глава Смоленской области Алексей Островский. На его место назначили Василия Анохина.