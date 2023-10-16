Тренер рассказала о возникающей опасности для здоровья при выполнении планки

Тренер Волынкина заявила, что прогиб поясницы в планке приводит к болям в спине

Фитнес-тренер Мария Волынкина рассказала об опасности для здоровья, возникающей при выполнении планки. Слова специалиста приводит Life.

«Есть очень важная и частая ошибка, когда расслабляется пресс и прогибается поясница. Важно вытягивать спину, шею, ни в коем случае нельзя ломать линию шеи», — заявила Волынкина. Она пояснила, что из-за прогиба в пояснице расслабляются живот и шея, а это приводит к появлению болей в спине и со временем к травмам.

Эксперт рассказала, что при выполнении планки важно сохранять прямую линию спины. Она добавила, что в этом положении нужно зафиксироваться как минимум на 20-30 секунд, а если позволяет физическая подготовка, то на одну минуту.

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