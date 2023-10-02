Эксперт рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках

Эксперт Ходырев рассказал, что дроп-сеты помогают сэкономить время тренировки

Фитнес-эксперт Егор Ходырев рассказал о методике дроп-сетов для экономии времени на тренировках. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев пояснил, что дроп-сеты — это метод тренировки, в ходе которой упражнения выполняют с утяжелением и сбрасывают вес при достижении отказа мышц. Он добавил, что движения можно выполнять со штангой, гантелями или при помощи тренажеров. Подход начинается с определенным весом отягощения и продолжается столько, сколько хватает сил. Далее вес необходимо уменьшить и совершить следующий подход до отказа.

Специалист отметил, что дроп-сеты помогают сократить время занятия без ущерба для роста мышц. Он подчеркнул, что исследователи советуют использовать эту схему тренировок для односуставных упражнений, например: сгибания рук с гантелей на бицепс или разгибание рук из-за головы с гантелей на трицепс.

Ранее журналисты Men Today назвали причины выбрать короткие тренировки вместо длинных. Они заявили, что что многие бросают тренировки, потому что не находят достаточно времени для занятий. Однако небольшая разминка поможет сохранить здоровье и улучшить самочувствие.