Названы причины выбрать короткие тренировки вместо длинных

Men Today: интенсивные длинные занятия могут привести к проблемам со здоровьем

Журналисты Men Today назвали причины выбрать короткие тренировки вместо длинных. Об этом сообщается на сайте издания.

В материале говорится, что, занимаясь в фитнес-зале, люди тратят на упражнения только полчаса, а остальное время уходит на разговоры. Кроме того, чем дольше человек занимается, тем больше устает, поэтому лучше сократить тренировку, однако выполнить все элементы качественно.

Журналисты утверждают, что многие бросают тренировки, потому что не находят достаточно времени для занятий. Однако небольшая разминка поможет сохранить здоровье и улучшить самочувствие. Также говорится, что интенсивные длинные занятия могут привести к проблемам со здоровьем.

8 сентября журналисты «Тинькофф Журнала» раскрыли секрет японской тренировки табата. Они рассказали, что табата — это короткие занятия на все тело, которые направлены на развитие выносливости и помогают снизить вес.