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13:53, 16 октября 202369-я параллель

В городах России появятся базовые станции отечественного конкурента Starlink

Базовые станции отечественной спутниковой связи появятся в Мурманске и Норильске

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Базовые станции отечественной спутниковой связи появятся в трех городах России — Норильске, Анадыре и Мурманске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, базовые станции относятся к спутниковой системе «Скиф», входящей в проект «Сфера». Уточняется, что каждая из станций будет оснащена четырьмя антенными постами.

Проект «Сфера» (при создании назывался «Эфир») был заявлен Роскосмосом как конкурент систем OneWeb и Starlink.

В 2018 году в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что страна в ближайшие несколько лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли по уникальной программе «Сфера».

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    Марк Леонов
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