В городах России появятся базовые станции отечественного конкурента Starlink
Базовые станции отечественной спутниковой связи появятся в Мурманске и Норильске
Базовые станции отечественной спутниковой связи появятся в трех городах России — Норильске, Анадыре и Мурманске. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, базовые станции относятся к спутниковой системе «Скиф», входящей в проект «Сфера». Уточняется, что каждая из станций будет оснащена четырьмя антенными постами.
Проект «Сфера» (при создании назывался «Эфир») был заявлен Роскосмосом как конкурент систем OneWeb и Starlink.
В 2018 году в ходе прямой линии президент России Владимир Путин сообщил, что страна в ближайшие несколько лет планирует запустить 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли по уникальной программе «Сфера».