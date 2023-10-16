В Грузии анонсировали голосование по импичменту президента

Кобахидзе: голосование по импичменту президента Грузии пройдет на этой неделе

Голосование по импичменту президента Грузии Саломе Зурабишвили пройдет в парламенте республики на этой неделе. Рассмотрение вопроса анонсировал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости

Он заявил, что Зурабишвили предала конституцию и присягу. «На этой неделе большинство депутатов, избранных грузинским народом в 2020 году, подтвердят, что она больше не достойна занимать высокий статус президента Грузии», — заявил Кобахидзе.

Ранее грузинский Конституционный суд признал президента республики нарушившей закон из-за поездки за рубеж, что позволяет начать процедуру импичмента.

«Грузинская мечта» инициировала процедуру импичмента из-за серии поездок Зурабишвили в Европу, которые не были согласованы с правительством. При этом президент посоветовала забыть мечты о ее отставке.