Врач назвала россиянкам опасную для лица популярную процедуру

Косметолог Богачева: SMAS-лифтинг может привести к появлению рубцов

Врач-косметолог и дерматовенеролог Светлана Богачева назвала россиянкам популярную процедуру, которая может быть опасна для лица. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

По словам специалистки, SMAS-лифтинг, который направлен на омоложение кожи, может привести к появлению рубцов и впадин, если манипуляцию выполняет неквалифицированный специалист.

«Достаточно глубокие повреждения возможны в том случае, если специалист-косметолог, работающий на аппарате для SMAS-лифтинга, неправильно подобрал глубину и мощность воздействия. Даже на аппарате для фотоомоложения можно нанести пациенту вред, получить сильные ожоги, несмотря на то, что по умолчанию эта технология работает с кожей поверхностно», — пояснила доктор.

При этом Богачева подчеркнула, что после упомянутой процедуры необходимо следовать рекомендациям косметолога во избежание осложнений. «Бывает, что пациенты сами вредят себе, не соблюдая предписания врача в послепроцедурный период или по своему усмотрению сочетают порой несочетаемые процедуры», — рассказала она.

В заключение эксперт предупредила, что в руках непрофессионального специалиста любая услуга может иметь негативные последствия.

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