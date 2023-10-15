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11:51, 15 октября 2023Ценности

69-летняя Любовь Успенская раскрыла секреты моложавой внешности

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Любовь Успенская раскрыла секреты своей моложавой внешности. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам 69-летней знаменитости, свое утро она ежедневно начинает с двух стаканов воды теплой. Помимо этого, она регулярно занимается йогой и ходит на прогулку. «Самое главное — это правильное питание и полный отказ от алкоголя», — подчеркнула она.

Кроме того, Успенская призналась, что посещает кабинет косметолога и прибегает к инъекциям. «Уколы красоты еще никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное — быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», — заявила исполнительница.

В сентябре Любовь Успенская объяснила появление коричневых пятен на лице после сна. Артистка предстала с темными пятнами разной формы на носу и в области рта. При этом на кадрах было видно, что знаменитость отказалась от макияжа.

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    Екатерина Ештокина
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