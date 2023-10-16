Врач раскрыла скрытую опасность популярной интимной гимнастики

Врач-физиотерапевт Элизабет Акинсайлар предупредила, что выполнение упражнений Кегеля без назначения и надзора врача не даст ожидаемого результата и может навредить интимным мышцам. Ее мнение приводит Insider.

Акинсайлар отметила, что упражнения Кегеля часто называют универсальным средством для укрепления мышц тазового дня. Однако, по ее мнению, для большинства людей интимная гимнастика не нужна и даже опасна. Физиотерапевт пояснила, что из-за чрезмерного усердия или неправильной техники может появиться гипертонус мышц тазового дна. «Такое состояние вызывает боль, запоры, частое мочеиспускание и трудности с достижением оргазма. То есть симптомы, аналогичные слабости тазового дна», — сказала Акинсайлар.

Эксперт добавила, что вопреки популярному мифу регулярное выполнение упражнений Кегеля не поможет испытать более сильные оргазмы или уменьшить размер влагалища. По ее словам, для получения удовольствия нужно сокращать и расслаблять мышцы во время секса, в остальное время эти действия не имеют смысла.

При этом Акинсайлар подчеркнула, что упражнения Кегеля незаменимы для пациентов со слабым тазовым дном, например для беременных и только что родивших женщин, пожилых людей или тех, кто недавно перенес операцию в области таза. Она посоветовала таким людям обратиться к врачу, который подберет правильный курс интимной гимнастики.

Ранее тренер Элеонора Алибаева подсказала женщинам, как научиться расслабляться и получать удовольствие от сексуальной жизни. По ее мнению, для снятия тазовых зажимов подойдут танцы бедрами и упражнения Кегеля.

