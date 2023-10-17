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14:37, 17 октября 2023Экономика

Доступ к инвестициям в Россию упростили для 25 стран

Правительство назвало 25 стран с упрощенным доступом к российскому финрынку

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российские власти предоставили право проводить идентификацию иностранных граждан для осуществления финансовых операций на внутреннем рынке организациям из 25 стран. Об этом со ссылкой на текст соответствующего распоряжения правительства пишет РИА Новости.

В перечень стран вошли крупнейшие торговые партнеры РоссииКитай, Индия, Турция, Белоруссия, Казахстан, а также Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индонезия, Катар, Киргизия, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан и Узбекистан.

Всего в списке восемь стран бывшего СССР, восемь ближневосточных стран, семь азиатских, одна африканская и одна южноамериканская. Распоряжение связано с законом об упрощении доступа иностранных граждан к финансовым услугам в России, принятым в июле 2023 года. Документ позволяет реализовать новые нормы.

«Кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг (…) вправе поручать проведение идентификации клиента — иностранного гражданина или иностранного юридического лица, представителя такого клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца и (или) обновление информации о них», — говорится в распоряжении.

В августе сообщалось, что из-за важности инвестиций российские власти согласились упростить выплату дивидендов для иностранных инвесторов. Теперь передачу прибыли иностранцам можно проводить без ограничений, однако ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию, а сами инвесторы должны вкладывать в страну и после 1 апреля 2022 года.

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    Платон Щукин
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