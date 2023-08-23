Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:38, 23 августа 2023Экономика

Власти России пошли на уступки вкладывающим в страну иностранцам

Минфин и ЦБ решили смягчить условия выплаты дивидендов иностранцам

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Власти России пошли на уступки вкладывающим в страну иностранцам и решили упростить для них выплату дивидендов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

В публикации сказано, что ведомство совместно с Центральным банком России смягчило «ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику». Это решение было рассмотрено и принято к сведению Подкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Теперь выплата прибыли иностранным лицам может осуществляться без ограничений, однако ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию, указано в сообщении. Среди условий получения дивидендов также указано «инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий».

Материалы по теме:
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

В министерстве напомнили, что ранее размер выплаты дивидендов иностранцам «не мог превышать 50 процентов от размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI».

В марте снять часть ограничений с иностранных инвесторов, которые вложили деньги в российскую экономику уже после введения западных санкций, предложил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере, на уплату дивидендов, может быть, и на вывод инвестиций», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили цель ударов дронов по Москве

    ВСУ предрекли провал при попытке следовать рекомендации США

    Диетолог рассказала о вреде отказа от сладостей и других «вредных» продуктов

    Пассажирский самолет приземлился с разрушившимся шасси и попал на видео

    Ида Галич показала фигуру в прозрачном комбинезоне

    Хорватия пообещала Украине новый пакет военной помощи

    Зеленского попросили усилить мобилизацию

    Арестован укравший 1,7 миллиона рублей у россиянки телефонный мошенник

    Sony представила портативную консоль

    Телеведущий оговорился в эфире и рассмешил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости