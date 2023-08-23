Минфин и ЦБ решили смягчить условия выплаты дивидендов иностранцам

Власти России пошли на уступки вкладывающим в страну иностранцам и решили упростить для них выплату дивидендов. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

В публикации сказано, что ведомство совместно с Центральным банком России смягчило «ранее установленные ограничения выплаты дивидендов иностранцам, инвестирующим в российскую экономику». Это решение было рассмотрено и принято к сведению Подкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Теперь выплата прибыли иностранным лицам может осуществляться без ограничений, однако ее объем не должен превышать размера инвестиций в Россию, указано в сообщении. Среди условий получения дивидендов также указано «инвестирование иностранных кредиторов в российскую экономику начиная с 1 апреля 2023 года, включая расширение объема производства в России и развитие новых технологий».

В министерстве напомнили, что ранее размер выплаты дивидендов иностранцам «не мог превышать 50 процентов от размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI».

В марте снять часть ограничений с иностранных инвесторов, которые вложили деньги в российскую экономику уже после введения западных санкций, предложил первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Для них было бы справедливо снять ограничения, по крайней мере, на уплату дивидендов, может быть, и на вывод инвестиций», — заявил он.