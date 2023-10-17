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23:47, 17 октября 2023Спорт

Автогол Мальты помог Украине победить в матче квалификации Евро-2024

Сборная Украины победила Мальту со счетом 3:1 в матче квалификации Евро-2024
Артем Довбик

Артем Довбик. Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Сборная Украины по футболу обыграла команду Мальты в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на Мальте и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Победить команде помог автогол мальтийского полузащитника Райана Камензули на 38-й минуте. Через пять минут форвард украинской сборной Артем Довбик реализовал пенальти, а в конце второго тайма отличился Михаил Мудрик. Открыл счет нападающий сборной Мальты Пол Мбонг на 12-й минуте.

Кроме того, сборная Дании обыграла 2:1 команду Сан-Марино, а Литва сыграла вничью с Венгрией (2:2). Словенские футболисты победили (1:0) соперников из Северной Македонии, сербы вырвали победу (3:1) у представителей Черногории, а английская команда оказалась сильнее (3:1) итальянской.

Групповой этап квалификационного турнира Евро-2024 завершится 21 ноября 2023 года. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии. В финальном матче команда в серии пенальти обыграла Англию.

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    Андрей Стрельцов
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