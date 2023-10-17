Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимума

Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня

Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня. Об этом сообщает издание Sudinfo.

Причиной этого стало нападение радикального исламиста на футбольных фанатов перед матчем между сборными Бельгии и Швеции. Тогда преступник обстрелял болельщиков из автомата, после чего скрылся на скутере.

Позднее в сети появилось видео, на котором преступник рассказал о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выразил соболезнования главе правительства Швеции Ульфу Кристерссону после стрельбы в Брюсселе.