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00:37, 17 октября 2023Мир

Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимума

Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня

Фото: Johanna Geron / Reuters

Бельгия повысила уровень террористической угрозы до максимального уровня. Об этом сообщает издание Sudinfo.

Причиной этого стало нападение радикального исламиста на футбольных фанатов перед матчем между сборными Бельгии и Швеции. Тогда преступник обстрелял болельщиков из автомата, после чего скрылся на скутере.

Позднее в сети появилось видео, на котором преступник рассказал о своей принадлежности к ИГИЛ («Исламское государство», ИГ; запрещенная в России террористическая организация).

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выразил соболезнования главе правительства Швеции Ульфу Кристерссону после стрельбы в Брюсселе.

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