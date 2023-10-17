Двум крупнейшим застройщикам Китая предрекли скорый дефолт и ликвидацию

Bloomberg: Country Garden и Evergrande вряд ли смогут избежать скорого дефолта

Две крупнейшие строительные китайские компании — Country Garden и Evergrande — вряд ли смогут избежать скорого дефолта и масштабной ликвидации активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Крах девелоперов может произойти до конца октября 2023 года. Крайний срок оплаты купона в размере 15,4 миллиона долларов по государственным долларовым облигациям для Country Garden наступит уже в среду, 18 октября. Масштабная ликвидация активов Evergrande ожидается в конце этого месяца по итогам судебного слушания. Дефолт крупнейших строительных компаний может усугубить и без того серьезный долговой кризис на рынке недвижимости КНР, предупредили эксперты.

Аналитик Columbia Threadneedle Investments Чуаньи Чжоу заявил, что нынешнее финансовое положение проблемных девелоперов не позволит им изменить кризисную ситуацию в среднесрочной перспективе. «События (ожидаемый дефолт Country Garden и масштабная ликвидация активов Evergrande — прим. «Ленты.ру») будут иметь решающее значение для настроений рынка», — предположил он.

В настоящее время в активе Country Garden находятся долларовые облигации на общую сумму в 9,9 миллиарда долларов. При этом ценные бумаги компании сейчас торгуются на крайне низком уровне — в районе 4-6 центов за доллар. Это обстоятельство указывает на низкие ожидания возврата долга и высокую степень возможного дефолта. Потенциальные просрочки по процентным выплатам или беспорядочная реструктуризация компании грозят ввергнуть жилищный сектор Китая в еще большие потрясения, чем в 2021 году, когда на рынке недвижимости КНР произошел первый дефолт Evergrande, пришли к выводу эксперты.

О подготовке второго крупнейшего застройщика Китая к возможному банкротству Bloomberg сообщал еще 10 октября. Для реализации одной из самых крупных в стране реструктуризаций долговых обязательств руководство Country Garden наняло консультирующих специалистов. В CG тогда заявили, что не смогли вовремя произвести платеж кредиторам на общую сумму в 60 миллионов долларов. К середине октября общая задолженность девелопера по офшорным облигациям оценивалась в 11 миллиардов долларов.