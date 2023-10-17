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18:20, 17 октября 2023Спорт

Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ

Кержаков согласился с советом Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ
Александр Кержаков

Александр Кержаков. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Тренер сербского «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков посоветовал российским футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для развития игроков это абсолютно правильно — и видно по тем же [Александру] Головину и [Алексею] Миранчуку», — пояснил Кержаков. Он подчеркнул, что согласен в этом вопросе с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал футболистам пробовать себя за пределами Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем игроков сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Кержаков — трехкратный чемпион России в составе «Зенита». После завершения карьеры в 2017 году он тренировал юношескую сборную России, а также клубы «Томь», «Нижний Новгород» и кипрскую «Кармиотиссу». С июня 2023 года он возглавляет «Спартак» из сербской Суботицы.

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    Андрей Стрельцов
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