Рэпер L'One рассказал о переезде в Москву

Рэпер L'One рассказал, что переехал в Москву из Якутска вместе с другом

Российский рэпер Леван Горозия, более известный как L'One, рассказал о своем переезде в Москву. Воспоминаниями о том периоде он поделился в интервью для YouTube-шоу FAMETIME TV.

L'One отметил, что он переехал в Москву в 2005 году вместе со своим другом Игорем Пустельником (более известен под псевдонимом Nel), с которым познакомился, еще живя в Якутске. «Прилетели на самолете Якутск — Кемерово — Москва, и мы продолжали искать квартиру. Где-то в первых числах сентября нашли в Отрадном однокомнатную, в тот же вечер переехали. И началась совершенно другая, взрослая жизнь», — признался он. В том же году Горозия и Пустельник основали рэп-группу Marselle, при этом музыку для новых композиций они записывали в той же небольшой съемной квартире.

«Это была холостяцкая квартира, писали в шкафу», — уточнила жена исполнителя Анна, которая на тот момент уже находилась в отношениях с Горозией. Она добавила, что в тот период она приносила будущему мужу и его другу еду и товары для дома, чтобы создать уютную атмосферу.

L'One также рассказал, что после переезда в Москву его отношение к этому городу сильно изменилось. «Другой город, ты его по-другому ощущаешь. Сначала смотришь, как на картинках, а потом приезжаешь и очень жестко разочаровываешься в нем, потому что он очень колючий, дремучий. В общем, было холодно, голодно», — поделился своим мнением он. Горозия убежден, что отношение его детей к Москве, которые с самого рождения живут в столице в других условиях, будет отличаться от его взгляда на город.

В сентябре певица и актриса Кристина Орбакайте сравнила Москву с государством.

