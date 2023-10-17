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05:34, 18 октября 2023Среда обитания

На продажу выставили особняк Мэрайи Кэри и Бейонсе

Особняк Мэрайи Кэри и Бейонсе выставили на продажу за 13 миллионов долларов

Кадр: Michael Carucci / YouTube

В американском штате Массачусетс на продажу выставили особняк, который прежде арендовали американские певицы Мэрайя Кэри и Бейонсе. Стоимость жилья составляет 13,75 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей), сообщает агентство элитной недвижимости Sotheby's.

Дом располагается в Эдгартауне на острове Мартас-Винъярд и соседствует с резиденцией Барака Обамы. Снимая поместье в 2021 году, Бейонсе вместе с супругом, рэпером Джей-Зи были приглашены на шестидесятилетие экс-президента. От его резиденции площадью 117 тысяч квадратных метров особняк отделяет лишь пруд. Чета Обама приобрела дом в этом месте в 2019 году за 11,75 миллиона долларов (1,1 миллиарда рублей).

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Выставленный на продажу особняк был построен в 1994 году и занимает 89 тысяч квадратных метров. В нем разместились семь спален и десять ванных. Из главной спальни на втором этаже открывается вид на сад, а в столовой с панорамными окнами оборудован дровяной камин. Во дворе возведен гостевой домик, амбар в амишеском стиле и бассейн. Также к усадьбе пристроена бильярдная со спортзалом, сауной и массажным кабинетом.

Ранее Мэрайя Кэри продала свое роскошное поместье с девятью спальнями в Атланте с серьезной скидкой в 2,2 миллиона долларов (214 миллионов рублей). Она получила за недвижимость 4,3 миллиона долларов (418 миллионов рублей).

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    Виктория Клабукова
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