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10:14, 1 июня 2023Среда обитания

Мэрайя Кэри продала роскошное поместье в убыток

Певица Мэрайя Кэри продала поместье в Атланте за $4,3 миллиона

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Мэрайя Кэри продала свое роскошное поместье в Атланте в убыток. Она получила за недвижимость 4,3 миллиона долларов (около 348,5 миллиона рублей), передает The Wall Street Journal.

Новый собственник приобрел жилье звезды с серьезной скидкой в 2,2 миллиона долларов. Изначально поместье было выставлено на продажу в сентябре 2022 года за 6,5 миллиона долларов. Сама Кэри купила объект в 2021-м, заплатив за него 5,6 миллиона.

Поместье располагается в пригороде Санди-Спрингс недалеко от элитного жилого района Бакхед. Основное здание было построено в 1990-х годах, его площадь составляет более 1,1 тысячи квадратных метров. Внутри дома девять спален, его интерьер отличается потолками с лепниной и резными изделиями из дерева. На территории поместья имеются бассейн и теннисный корт.

В апреле стало известно, что актер Тони Шалуб, известный по сериалу «Детектив Монк» продал квартиру в центре Нью-Йорка. Он получил за недвижимость на 500 тысяч долларов меньше, чем заплатил за нее в 2016 году.

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    Александра Качан
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