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09:26, 17 октября 2023Забота о себе

Мужчина принял виагру и внезапно ослеп

Journal of Medical Case Reports: мужчина ослеп на один глаз после приема виагры

Фото: Yuriy Maksymiv / Shutterstock / Fotodom

32-летний иранец ослеп на один глаз после приема силденафила — активного вещества, которое входит в состав виагры и других препаратов от эректильной дисфункции. Случай описан в медицинском журнале Journal of Medical Case Reports.

Согласно отчету врачей глазной больницы Фараби в Тегеране, к ним поступил мужчина с жалобой на внезапную слепоту правого глаза. В ходе осмотра выяснилось, что за три часа до потери зрения пациент принял 100 миллиграммов силденафила, превысив допустимую дозировку в два раза.

Дальнейшее обследование показало, что у мужчины были закупорены центральная вена и артерия, которые снабжали глаз кровью, что привело к отслоению сетчатки и слепоте. «Поскольку в остальном пациент был здоров, у него не было факторов риска сосудистых заболеваний и существовала тесная временная связь между приемом силденафила и заболеванием, мы предположили, что препарат мог стать причиной этого клинического состояния», — отметили медики.

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Специалисты добавили, что это первый случай, который подтверждает вероятность повреждений кровеносных сосудов глаз в результате приема препаратов от импотенции. При этом врачи признали, что не понимают механизма этого воздействия.

Отмечается, что медикам не удалось восстановить мужчине зрение, поскольку повреждения глаза оказались слишком серьезными.

Ранее сообщалось, что употребление силденафила может привести к негативным последствиям для зрения. Обратившиеся за медицинской помощью жаловались на светобоязнь, нарушение цветового восприятия, остроты зрения, аномально расширенные зрачки.

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    Екатерина Улитина
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