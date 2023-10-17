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13:54, 17 октября 2023Моя страна

На поддержку малоимущих в Северной Осетии направят сотни миллионов рублей

Свыше 262 миллионов рублей направят на поддержку малоимущих в Северной Осетии

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Сотни миллионов рублей направят на поддержку малоимущих в Северной Осетии до конца 2023 года. Об этом ТАСС рассказала министр труда и социальной защиты населения республики Алина Айдарова.

По словам главы ведомства, в этом году объем финансирования составил свыше 262 миллионов рублей. «Это позволит большему количеству малоимущих поправить свое материальное положение, — добавила она. — Планируется заключить 1,3 тысячи социальных контрактов».

Айдарова подчеркнула, что благодаря такой мере поддержки малоимущие граждане смогут трудоустроиться по найму, завести личное подсобное хозяйство, а также заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью.

Ранее в октябре сообщалось, что новый строящийся в Северной Осетии всесезонный курорт «Мамисон» сможет принимать сотни тысяч туристов в год. Об этом заявил заместитель гендира корпорации «Кавказ.РФ» Николай Гончаров.

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    Фариза Бацазова
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