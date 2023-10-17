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12:56, 17 октября 2023Россия

На Суркова заявили в полицию из-за его статьи о сближении России, США и Европы

На Владислава Суркова заявили в полицию за статью о сближении РФ, США и Европы

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На экс-помощника президента России Владислава Суркова заявили в полицию из-за его статьи «Рождение Севера», где он рассуждал о сближении Российской Федерации (РФ), США и Европы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, в УВД по Восточному округу Москвы обратился мужчина и попросил проверить статью Суркова, вышедшую в «Актуальных комментариях» в сентябре.

Как утверждает Baza, в середине октября материал проверки передали в один из районных отделов полиции.

Что именно могло возмутить гражданина в статье Суркова, неясно. Предположительно, россиянину мог показаться подозрительным доброжелательный тон бывшего помощника Путина по отношению к англосаксам.

В своей публикации Сурков предрек объединение России с Западом после победы в спецоперации.

Бывший руководитель аппарата правительства в статье также допустил, что США, которые живут с «хроническими фобиями и маниями», и Евросоюз не так скоро дозреют до «правильного мира».

Он поделился с читателями, что Россия, США и Европа в будущем могли бы образовать «триединый северный геополитический кластер» — Великий Север.

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    Анна Щербакова
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