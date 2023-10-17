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18:14, 17 октября 2023Силовые структуры

Полиция проверит статью Суркова на соблюдение российского законодательства

Полиция Москвы проверит Владислава Суркова после статьи о сближении России и США
Начало событий в новости На Суркова заявили в полицию из-за его статьи о сближении России, США и Европы
Владислав Сурков

Владислав Сурков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Полиция Москвы проводит проверку статьи бывшего помощника президента России Владислава Суркова на предмет соблюдения российского законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, заявление с просьбой проверить государственного советника поступило после публикации его статьи «Рождение Севера». Какие именно положения вызвали недовольство заявителя, неизвестно.

После проверки сотрудниками правоохранительных органов будет вынесено решение о наличии или отсутствии состава преступления.

О том, что на экс-помощника Владимира Путина из-за его статьи о сближении России, США и Европы заявили в полицию стало известно во вторник, 17 октября.

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