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05:27, 17 октября 2023Мир

Небензя прокомментировал отказ СБ ООН принять проект резолюции России по Газе

Небензя: проект резолюции по Газе не поддержали, потому что его разработала РФ

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Западные страны в ООН не поддержали проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, потому что он был разработан Россией. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что в документе нет ничего, что можно было бы оспорить, поскольку резолюция «носит чисто гуманитарный характер». «Мы глубоко разочарованы результатами голосования», — прокомментировал решение СБ ООН дипломат.

Постпред РФ также выразил сомнение, что Совет Безопасности ООН примет проект резолюции Бразилии по Газе.

За российский документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования. При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила отказ тем, что в резолюции не содержалось осуждения палестинского исламистского движения ХАМАС.

Утром 7 октября движение ХАМАС атаковало Израиль, после чего власти страны заявили, что еврейское государство официально находится в состоянии войны.

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    Марина Совина
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