В США объяснили отказ поддержать проект резолюции России по Газе

Постпред США при ООН объяснила отказ поддержать проект резолюции России по Газе

США не поддержали проект резолюции России в Совете Безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту, так как в ней не содержалось осуждения ХАМАС. Об этом заявила американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности (СБ) ООН не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали пять стран. США, Великобритания, Франция и Япония проголосовали против. Еще шесть стран воздержались от голосования.

Документ содержит призыв к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, а также осуждалось насилие и боевые действия в отношении мирных граждан.

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что СБ ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран, не приняв российскую резолюцию.

Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур сообщил, что группа арабских государств в Организации Объединенных Наций поддерживает проект резолюции России по Израилю и Газе.