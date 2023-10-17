Неизвестный светящийся объект в небе над российским регионом попал на видео

Неизвестный светящийся объект в небе над Салехардом и Лабытнанги попал на видео

В Ямало-Ненецком автономном округе заметили неизвестный светящийся объект. Необычное явление попало на видео, ролик публикует «Вести Ямал» в Telegram.

Объект пролетел над паромной переправой через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги, а затем скрылся в облаках. На записи видно, как небо над водной гладью озаряет вспышка яркого света.

Авторы сообщения предположили, что на ролике запечатлен крупный метеорит — болид.

Ранее в небе над российским селом заметили редкое оптическое явление. Большую светящуюся проекцию сняли на видео в селе Томтор Оймяконского района Якутии.