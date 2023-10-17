Россиянам назвали признаки поддельного моторного масла

Автоэксперт Носко предостерег россиян от покупки поддельного моторного масла

Покупка и использование некачественного моторного масла приведет тех, кто попытался сэкономить, к еще большим расходам, предупредил директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. О том, какими могут быть риски и как выбирать товар, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Последствия

По словам автоэксперта, обычно фальсификат образует пробки, закупорившие масляные каналы двигателя, что приводит к полному выводу мотора из строя. Убрать их практически невозможно.

Он отметил, что средняя цена качественных моторных масел в текущем году составляет от 3,5 тысячи до 4,8 тысячи рублей. В то же время стоимость капитального ремонта двигателя в разных регионах России для отечественных автомобилей варьируется от 20 до 60 тысяч рублей, для импортных — от 35 до 120 тысяч рублей.

Замена двигателя с учетом его средней стоимости в 326 813 рублей и цены услуги (10-20 тысяч рублей) обойдется почти в 360 тысяч рублей. Очевидно, что при таких расходах на капитальный ремонт или полную замену двигателя, к чему приводит использование поддельного моторного масла, экономить на его покупке не стоит Александр Носко автоэксперт

Как отличить подделку

Первый признак фальсификата — стоимость товара ниже рыночной, подчеркнул Носко. Он уверен, что прайс на моторное масло даже на 10-20 процентов дешевле, чем у официальных дистрибьюторов — уже повод усомниться в его качестве.

Также о неоригинальности продукта свидетельствует неаккуратное изготовление тары для масла, обратил внимание автоэксперт. Это могут быть неровные края, тонкий некачественный пластик канистры, очевидные места спайки.

«Этикетка с невнятным шрифтом, откровенными ошибками и нечетким нанесением также повод отказаться от покупки, как и крышка без кольца-пломбы, которое свидетельствует о том, что техническую жидкость до покупателя никто не вскрывал», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что на российском рынке каждая третья канистра моторного масла является поддельной. Доля некачественного продукта сильно выросла за последние годы.