Названа доля поддельного моторного масла в России

Fit Service и Gruzdev-Analyze: в РФ 30 % моторного масла оказалось поддельным

На российском рынке поддельной является каждая третья канистра моторного масла (30 процентов). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сети автосервисов Fit Service и аналитического агентства Gruzdev-Analyze.

При этом за последние годы доля некачественного продукта сильно выросла. Если до пандемии и весны 2022 года она достигала 10-15 процентов, это уже считалось крайне высоким показателем. Эксперты также отметили, что сегодняшние данные о 30 процентах являются средними. Среди марок, качество которых не контролируется, доля подделки должна быть еще выше. Например, у покинувших российских рынок марок брендов она может достигать двух третей.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова указала, что обычному автовладельцу сложно отличить поддельное масло от фирменного, поскольку злоумышленники мастерски меняют упаковки производителей. Жидкость в такой канистре и ее консистенция при этом только напоминает масло.

Эксперт рекомендовала при выборе станции для замены масла убедиться, что у нее есть гарантия на проведение работы. Такой документ должен доказывать, что и масло, и запчасти являются оригинальными. Овчинникова напомнила, что сервисы должны выполнять гарантийные работы за свой счет. Стоимость двигателя, который пострадает от использования подделки, может составить сотни тысяч рублей, сообщила она.

Ранее стало известно, что общая доля китайских автозапчастей на российском рынке составляет 5 процентов, при этом в некоторых отраслях может достигать 60 процентов. Эксперты отмечали, что автолюбители пока с опаской относятся к аналогам из КНР, поэтому количество таких деталей на рынке растет небыстро.