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13:01, 5 октября 2023Экономика

Названа доля китайских автозапчастей в России

«Дром»: доля китайских автозапчастей в некоторых категориях достигает 60 %

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Доля китайских автомобильных комплектующих в сферах, где в начале года наблюдается дефицит, достигают 60 процентов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные автомобильного портала «Дром».

Общая доля автозапчастей из КНР при этом занимает всего пять процентов рынка аналоговых комплектующих. В категории новых кузовных деталей доля китайских запчастей достигает 45 процентов, большая часть которых приходится на марки SAT и TYG (80 процентов от общего объема предложения запчастей из КНР). Доля производителей Gordon, API, Sailing гораздо меньше, отметили эксперты.

Среди аналогов элементов ходовой части популярность приобретают автозапчасти Asva. Вместе с менее популярными брендами доля китайских запчастей в этом сегменте составляет восемь процентов.

В сегменте автостекол запчасти из Китая занимают 60 процентов. Больше всего популярны детали бренда XYG, в меньшей степени представлены Benson и Fuyao Glass. Аналитик «Дрома» Игорь Олейников подчеркнул, что автовладельцы хвалят стекла китайских производителей, но жалуются, что остальные кузовные детали требуют подгонки и подкраски. С другой стороны, эти недостатки компенсируются стоимостью запчастей — разница аналогов и оригинальных деталей составляет 30 процентов.

Олейников также указал, что в настоящее время покупатели относятся к китайским аналогам запчастей с опасением, а интерес к ним растет медленно. При этом еще полтора года назад автовладельцы относились к китайским комплектующим с еще большим предубеждением. С весны 2022 года количество поисковых запросов, в которых упоминаются такие запчасти, выросло на 13 процентов.

Ранее эксперты предсказывали, что к концу 2023 года стоимость ремонта автомобилей может вырасти на 10-15 процентов. Средний чек за ремонт машины по итогам первого полугодия 2023 года составил 7,3 тысячи рублей (рост на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года).

С начала 2023 года по июль автозапчасти подорожали на 20-30 процентов. Эксперты отмечали, что большинство деталей ввозятся в страну через параллельный импорт.

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    Мария Черкасова
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