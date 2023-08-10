В России предрекли подорожание ремонта машин

Эксперт Овчинникова: цены на техобслуживание машин вырастут на 15 процентов

Стоимость ремонта автомобилей в автосервисах к концу 2023 года может вырасти на 10-15 процентов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на заявление директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой.

Эксперт считает, что предпосылкой к подорожанию является повышение цен на нормо-час на ремонт машин в автосервисах. Также ожидается рост зарплат сотрудникам, обусловленный общим ростом цен в стране. К тому же, из-за ослабления рубля вырастут цены на запчасти, сказала Овчинникова.

Эксперт заявила, что средний чек за ремонт автомобиля по итогам первого полугодия 2023 года составил 7,3 тысячи рублей, повысившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 20 процентов.

С начала 2023 года автозапчасти в России подорожали на 20-30 процентов. Ранее Овчинникова предсказывала, что к концу года проблему с комплектующими решить вряд ли удастся. Эксперт заявила, что не видит предпосылок решения логистических проблем с запчастями, которые заказывают специально под покупателей — их приходится ждать по несколько месяцев.

Также она указала, что в связи с увеличением ассортимента китайских авто в России только начинают формироваться склады под запчасти для них. За первые пять месяцев 2023 года обслуживание и ремонт китайских автомобилей в России подорожали на 27 процентов в годовом выражении. Средний чек на ремонт вырос с 5,6 до 7,1 тысячи рублей.