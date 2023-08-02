Россиянам пообещали сложности с автозапчастями

Fit Service: дефицит автозапчастей в России в ближайшие месяцы не устранят

Нехватку автозапчастей для обслуживания и ремонта автомобилей в России до конца 2023 года окончательно устранить не удастся. Сложности в беседе с «Газетой.Ru» пообещала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

Одной из причин сохраняющихся проблем она назвала отсутствие предпосылок для упрощения логистических цепочек, в связи с чем редкие и габаритные запчасти, которые заказываются под конкретного покупателя, по-прежнему придется ждать по несколько месяцев. Второй причиной эксперт считает то, что на фоне увеличения ассортимента новых китайских автомобилей «склады под них только начнут формироваться».

Автозапчасти в России подорожали с начала года на 20-30 процентов. В частности, за пять месяцев 2023 года обслуживание и ремонт китайских автомобилей выросли в цене в годовом выражении почти на треть — средний чек обслуживания машины в сервисном центре увеличился с 5,6 до 7,1 тысячи рублей.

До конца года из-за ослабления рубля запчасти для машин европейского, корейского и японского производства могут подорожать еще на 20-25 процентов. Ранее автоэксперт объяснил той же причиной рост цен на автомобили марки «Москвич», которые поставляются из Китая в виде машинокомплекта, приобретаемого за валюту.