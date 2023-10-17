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14:18, 17 октября 2023Мир

Посол России в Израиле рассказал о бегстве русских евреев от мобилизации

Посол России Викторов: русские евреи просятся в Россию от мобилизации в Израиле

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Русские евреи, обладающее двойным гражданством, просятся в Россию, так как не хотят подпадать под мобилизацию в Израиле. Об этом во время брифинга заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Некоторые граждане с двойным гражданством обращались к нам [с просьбой] помочь скорее уехать из Израиля. Наверное, имея в виду, что их могут призвать», — рассказал дипломат.

Викторов отметил, что не хотел бы комментировать подобные обращения, так как ситуация может сказаться на обороноспособности государства Израиль.

Ранее Викторов заявил, что среди заложников исламистской группировки ХАМАС точно установлен один россиянин, однако допускается, что их может быть больше.

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    Максим Габриелян
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