Поставки российской нефти резко выросли

Bloomberg: морские поставки российской нефти превысили трехмесячный максимум

По итогам второй недели октября средние четырехнедельные объемы морских поставок российской нефти превысили трехмесячный максимум и достигли уровня примерно в 3,36 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные данные по отслеживанию танкеров.

По сравнению с показателем первой недели октября к середине месяца среднесуточные объемы поставок выросли на 285 тысяч баррелей и составили около 3,51 миллиона баррелей. Подобная динамика была во многом обусловлена скачком объемов перевозок в черноморском регионе до шестинедельного максимума, уточнили аналитики.

Кроме того, на прирост морского экспорта сырья из России также повлияло восстановление поставок из мурманского порта после спада на предыдущей неделе. В настоящее время объемы отгрузки сырья из российских портов должны находиться на уровне примерно в 3,28 миллиона баррелей в сутки, пришли к выводу эксперты.

В начале октября среднесуточные объемы морских поставок российской нефти демонстрировали противоположную динамику. По итогам первой недели месяца показатель упал примерно на 490 тысяч баррелей в сравнении с показателем конца сентября и составил около 3,23 миллиона баррелей в день. В свою очередь, среднее четырехнедельное значение к тому времени сократилось до 3,26 миллиона баррелей. Тогда аналитики объяснили спад отправкой рекордной партии сырья из порта в Мурманске в конце сентября — начале октября.