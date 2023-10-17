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09:27, 17 октября 2023Экономика

Власти США начали работу над вторым этапом потолка цен на нефть

Минфин США начал работу над ростом издержек при транспортировке нефти из России

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд заявил о начале работы Белого дома над вторым этапом потолка цен на российскую нефть сразу по двум направлениям, сообщает ТАСС.

По его словам, будут усилены санкции против тех, кто обходит установленные ограничения, а кроме того, США займутся ростом издержек при транспортировке российской нефти морем.

Ван Нострэнд заметил, что есть множество способов решить вторую задачу. Например, Вашингтон может продолжить давление на собранный Россией «теневой флот» танкеров и препятствовать его расширению, в результате Москве придется вкладывать в него дополнительные средства, вытягивая их из военных фондов.

Потолок цен на нефть страны G7 и их союзники ввели в начале декабря прошлого года. Он был установлен на уровне 60 долларов за баррель, однако в последние два месяца средняя цена на основной экспортный сорт Urals превышает этот уровень.

С начала сентября он продается выше 83 долларов за баррель, что связано как с ростом цен на эталонные сорта, так и с уменьшением дисконта по отношению к ним.

Brent от TradingView

Ранее сообщалось, что автор идеи ценового потолка директор по экономическим исследованиям Института Брукингса Бен Харрис, предложил адаптировать его к реальным условиям, то есть повысить уровень цен, приведя его в соответствие с мировыми котировками, и тщательнее следить за его исполнением. Он подчеркнул, что целью ограничений является снижение доходов Москвы, а не лишение рынка нефти.

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    Платон Щукин
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