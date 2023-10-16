Российская нефть подорожала в октябре

Средняя стоимость нефти сорта Urals за месяц достигла 83,35 доллара за баррель

Средняя стоимость основного экспортного сорта российской нефти Urals в период с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила 83,35 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов.

В период с 15 августа по 14 сентября 2023 года средняя цена на Urals составляла 77,03 доллара, в сентябре — 83,08 доллара. При этом сорт Brent в сентябре торговался на уровне 93,98 доллара за баррель, а с 15 сентября по 14 октября — 93,43 доллара.

С 1 ноября экспортная пошлина на нефть в России вырастет на 2,3 доллара, до 26,2 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до 7,8 доллара за тонну, на темные — до 26,2 доллара.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре доходы России от экспорта нефти за рубеж выросли до 18,8 миллиарда долларов, что стало рекордом с июля 2022 года, а средняя цена — до 81,8 доллара за баррель.

На фоне роста мировых нефтяных котировок потолок цен, введенный западными странами, не исполняется покупателями, в связи с чем автор идеи такого вида санкций предложил адаптировать его к реальным условиям, то есть повысить уровень цен и тщательнее следить за его исполнением. По его словам, потолок должен заставить Москву терять деньги, а не лишать мировой рынок российской нефти.