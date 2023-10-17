В России предложили продлить упрощенный ввоз электроники
В России предложили продлить упрощенный ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования. Об этом со ссылкой на разработанный Минпромторгом документ сообщает газета «Ведомости».
Ведомство предлагает продлить параллельный импорт электроники до конца 2024 года, чтобы минимизировать риски зависимости российской стороны от иностранных производителей. Шифровальные средства используются для при производстве оборудования компаниями, включенными в перечень системообразующих организаций российской экономики. Они применяются для защиты данных и обеспечения безопасности при передаче информации через публичные сети, отметил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. К такому оборудованию относятся устройства IBM, Symantec, Cisco, Fortinet и прочие.
На время импортозамещения для отечественных компаний остается критичным наличие импортных решений, отметил замдиректора департамента информационной безопасности Step Logic Денис Пащенко. Продление срока упрощенного ввоза иностранных устройств позволит разработать отечественные аналоги с меньшими рисками снижения стабильности работы информационных систем, добавил гендиректор «РТК-сервиса» Андрей Кононенко.
После прекращения поставок ряда зарубежных товаров из-за боевых действий на Украине Минпромторг России разрешил параллельный импорт продукции в мае 2023 года. В перечень вошли 50 групп товаров, которые можно поставлять без разрешения правообладателя: автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав и другие. По мнению представителей отрасли, когда зарубежные бренды электроники захотят официально вернуться на российский рынок, есть вероятность, что им будет трудно это сделать из-за появления аналогов.