В России предложили продлить упрощенный ввоз электроники

Минпромторг предложил на год продлить упрощенный ввоз электроники в Россию

В России предложили продлить упрощенный ввоз иностранного оборудования с функцией криптографического шифрования. Об этом со ссылкой на разработанный Минпромторгом документ сообщает газета «Ведомости».

Ведомство предлагает продлить параллельный импорт электроники до конца 2024 года, чтобы минимизировать риски зависимости российской стороны ‎от иностранных производителей. Шифровальные средства используются для при производстве оборудования компаниями, включенными в перечень системообразующих организаций российской экономики. Они применяются для защиты данных и обеспечения безопасности при передаче информации через публичные сети, отметил ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев. К такому оборудованию относятся устройства IBM, Symantec, Cisco, Fortinet и прочие.

На время импортозамещения для отечественных компаний остается критичным наличие импортных решений, отметил замдиректора департамента информационной безопасности Step Logic Денис Пащенко. Продление срока упрощенного ввоза иностранных устройств позволит разработать отечественные аналоги с меньшими рисками снижения стабильности работы информационных систем, добавил гендиректор «РТК-сервиса» Андрей Кононенко.

После прекращения поставок ряда зарубежных товаров из-за боевых действий на Украине Минпромторг России разрешил параллельный импорт продукции в мае 2023 года. В перечень вошли 50 групп товаров, которые можно поставлять без разрешения правообладателя: автомобили и запчасти к ним, фармацевтическая продукция, бытовая техника и электроника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав и другие. По мнению представителей отрасли, когда зарубежные бренды электроники захотят официально вернуться на российский рынок, есть вероятность, что им будет трудно это сделать из-за появления аналогов.