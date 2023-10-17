Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 17 октября 2023Мир

Раскрыты возможности российской дипломатии на Ближнем Востоке

Посол Викторов: Россия не прекращала контакты с ближневосточными лидерами

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия никогда не прекращала контакты с ближневосточными лидерами и представителями политических сил, в этом заключаются возможности российской дипломатии в регионе. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Возможности российской дипломатии и российского руководства заключаются в том, что мы никогда не прекращали нужных контактов со всеми государствами региона. У нас со всеми странами налажены нормальные, конструктивные отношения — где-то более добрые, где-то менее, это зависит от других факторов. И мы не прекращали контакты и со всеми представителями политических сил. В этом смысле мы исходим из того, что если это приемлемо сторонам, мы готовы сделать все от нас зависящее», — сказал он.

Ранее Викторов назвал главную причину эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, этому послужило отсутствие продвижения в деле политического урегулирования из-за провальной политики западных партнеров, которые пытались монополизировать этот процесс, не учитывая интересы народов региона.

Что думаешь? Оцени!
    Дарья Балацкая
    Обсудить
    Последние новости

    Россия выходит из договора о запрете испытаний ядерного оружия. Что об этом говорил Путин?

    Названо простое действие для избежания соблазна снова заснуть после пробуждения

    В МИД оценили возможность признания ХАМАС террористической организацией

    Умер звезда КВН Сергей Сивохо. Перед смертью врачи заявили, что он в безнадежном состоянии

    Канцлер ФРГ назвал замену российского газа причиной для гордости

    Российский посол сравнил данные о западном оружии у ХАМАС с надписью на заборе

    Посол России в Израиле заявил об одном россиянине среди заложников ХАМАС

    VK анонсировала новый проект

    В Армении заявили об ожидании согласия Азербайджана начать делимитацию границ

    Раскрыты возможности российской дипломатии на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости