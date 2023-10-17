Раскрыты возможности российской дипломатии на Ближнем Востоке

Посол Викторов: Россия не прекращала контакты с ближневосточными лидерами

Россия никогда не прекращала контакты с ближневосточными лидерами и представителями политических сил, в этом заключаются возможности российской дипломатии в регионе. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Возможности российской дипломатии и российского руководства заключаются в том, что мы никогда не прекращали нужных контактов со всеми государствами региона. У нас со всеми странами налажены нормальные, конструктивные отношения — где-то более добрые, где-то менее, это зависит от других факторов. И мы не прекращали контакты и со всеми представителями политических сил. В этом смысле мы исходим из того, что если это приемлемо сторонам, мы готовы сделать все от нас зависящее», — сказал он.

Ранее Викторов назвал главную причину эскалации палестино-израильского конфликта. По его словам, этому послужило отсутствие продвижения в деле политического урегулирования из-за провальной политики западных партнеров, которые пытались монополизировать этот процесс, не учитывая интересы народов региона.