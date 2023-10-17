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21:35, 17 октября 2023Мир

Россия призвала ООН не допустить украинских провокаций с химикатами

Россия призвала страны ООН не допустить провокаций Украины с химикатами

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Заместитель главы делегации России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеb Организации Объединенных Наций заявил, что Москва призывает страны-члены ООН оказать влияние на Киев и не допустить провокаций с химикатами, а также использования украинскими военными опасных химических объектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Воронцов добавил, что ответственность за химическую интоксикацию территории Украины несет не только киевский режим, но и западные страны. По его словам, в октябре 2023 года Россия передала гендиректору техсекретариата ОЗХО «данные по итогам анализа изъятых российскими военнослужащими в сложных условиях боевых действий в районе населенного пункта Работино проб». Он заявил, что они доказывают применение в нарушение Конвенции о запрещении химоружия украинскими боевиками и иностранными наемниками отравляющих веществ.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о планах США провести на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов. Таким образом он отреагировал на слова бывшего посла США в России Джона Салливана о том, что Москва планирует использовать химическое оружие в зоне специальной военной операции.

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    Марина Совина
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