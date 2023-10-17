Россиянам назвали способ продать квартиру дороже

Эксперт Перескокова: предпродажная подготовка поднимет цену квартиры на 40 %

Предпродажная подготовка поможет поднять стоимость сделки с квартирой на 40 процентов. Об этом «АиФ» рассказала практикующий риелтор Наталья Перескокова.

Она указала, что при должной подготовке можно поднять как стоимость сделки по продаже, так и по аренде жилья. Эксперт в рамках предпродажной подготовки посоветовала сделать интерьер в квартире максимально нейтральным и похожим на номер в уютном отеле.

Для подготовки квартиры можно провести в ней недорогой косметический ремонт — выкрасить стены в нейтральные пастельные тона, побелить или натянуть потолок, починить сломанное и заменить пришедшее в негодность. Затем нужно сделать уборку, желательно силами профессиональных клинеров. У них есть средства и оборудование, с помощью которых можно улучшить вид мягкой мебели, бытовой техники и плитки, а также других поверхностей в разы.

Далее эксперт посоветовала «обезличить» квартиру. Она отметила, что покупатель или арендатор будет воспринимать жилье гораздо лучше, если в нем не будет вещей владельца. Перескокова заявила, что в помещении лучше не оставлять семейные фото, иконы, магнитики из путешествий и тюбики с лекарствами.

Она также посоветовала визуально расширить пространство. Для этого достаточно убрать некоторую мебель или переставить ее. Кроме того, эксперт предложила добавить в интерьер цветы или другие уместные аксессуары. Затем можно приступать к фотосъемке и размещать объект на порталах объявлений.

Перескокова заявила, что предпродажную подготовку можно провести как самому, так и воспользовавшись услугой хоумстейджера. Профессионал осмотрит квартиру или дом, оценит, что нужно изменить и воплотит это в жизнь. Перескокова заявила, что услуги хоумстейджера стоят недорого, а затраты на него себя полностью окупают. Она привела в пример клиента, который не мог сдать квартиру в Москве за 50 тысяч рублей в месяц, но после работы специалиста поднял цену до 80 тысяч рублей и сдал объект.

Ранее руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов предсказывал, что в ближайшие два месяца цены на аренду жилья в России снизятся от пяти до семи процентов. Эксперт связал снижение цен с сезонным затишьем на рынке.