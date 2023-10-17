Россиянка работала на охране фестиваля в Израиле и попала в плен

Mash: иркутянка работала на охране фестиваля в Израиле и попала в плен к ХАМАС

Стало известно о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС на Израиль. Кто они?

Начало событий в новости Стало известно о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС на Израиль. Кто они?

Уроженка Иркутской области попала в плен к боевикам палестинского движения ХАМАС, когда подрабатывала на охране фестиваля Supernova в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Женщина родилась в Ангаре. Она переехала в Израиль вместе с матерью после окончания школы, а затем отслужила в израильской армии. Уроженка российского региона решила вместе с молодым человеком подработать охраной на фестивале электронной музыки Supernova, который проходит в пустыне на юге страны.

В день проведения фестиваля ХАМАС напал на Израиль. Девушка с юношей спрятались в здании, и она отправила фото друзьям. Впоследствии пара попала под обстрел, а затем — в плен. Молодых людей неделю считали пропавшими без вести. Оказалось, что они получили несовместимые жизнью травмы, — их опознали по татуировкам.

По последним данным, врачам не удалось спасти 16 россиян, которые оказались в Израиле в момент начала конфликта. Жертвы имели также и израильское гражданство. Без вести пропавшими числятся 12 граждан России.