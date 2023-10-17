Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:00, 17 октября 2023Россия

Россиянка работала на охране фестиваля в Израиле и попала в плен

Mash: иркутянка работала на охране фестиваля в Израиле и попала в плен к ХАМАС
Начало событий в новости Стало известно о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС на Израиль. Кто они?

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Уроженка Иркутской области попала в плен к боевикам палестинского движения ХАМАС, когда подрабатывала на охране фестиваля Supernova в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Женщина родилась в Ангаре. Она переехала в Израиль вместе с матерью после окончания школы, а затем отслужила в израильской армии. Уроженка российского региона решила вместе с молодым человеком подработать охраной на фестивале электронной музыки Supernova, который проходит в пустыне на юге страны.

В день проведения фестиваля ХАМАС напал на Израиль. Девушка с юношей спрятались в здании, и она отправила фото друзьям. Впоследствии пара попала под обстрел, а затем — в плен. Молодых людей неделю считали пропавшими без вести. Оказалось, что они получили несовместимые жизнью травмы, — их опознали по татуировкам.

По последним данным, врачам не удалось спасти 16 россиян, которые оказались в Израиле в момент начала конфликта. Жертвы имели также и израильское гражданство. Без вести пропавшими числятся 12 граждан России.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    «Стало ясно, кто за перемирие». Российский проект мирной резолюции по Газе в ООН провалился

    В России предложили продлить упрощенный ввоз электроники

    Бывший российский министр нанес ущерб бюджету на сумму 61 миллион рублей

    Женщина временно ослепла после окрашивания волос в домашних условиях

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Мужчина переехал в старую церковь и нашел загадочную тайную комнату со шнуром

    Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге

    Порнозвезда рассказала о самой необычной сцене в своей карьере

    Россиянин Кузнецов принес «Вашингтону» первую победу в сезоне НХЛ

    Крым пытались атаковать восемь беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости