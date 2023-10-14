Стало известно о гибели 16 россиян при атаке ХАМАС на Израиль. Кто они?

Посольство РФ в Израиле: число погибших после атаки ХАМАС россиян выросло до 16

Число россиян, погибших в Израиле после атаки палестинского движения ХАМАС, выросло до 16 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе посольства России в стране.

В диппредставительстве уточнили, что погибшие также имели израильское гражданство. Там добавили, что в настоящее время консульский отдел посольства вместе с представителем МВД РФ в Израиле занимаются проверкой и подтверждением имеющихся данных.

Несколько россиян погибли на музыкальном фестивале у границы с сектором Газа

Как выяснили журналисты, часть из погибших граждан России были убиты на музыкальном фестивале Universo Paralello, который проходил возле кибуца Реим у границы с сектором Газа и который 7 октября во время вторжения в Израиль атаковали боевики ХАМАС. Одной из них оказалась репатриантка Маргарита Гусак, о ее гибели сообщила подруга девушки. Ранним утром Гусак успела написать родителям об атаке на участников мероприятия, после чего связь с ней пропала.

Фото: Amir Cohen / Reuters

Другой погибшей на фестивале репатрианткой из России была Ирит Кондерова, о смерти которой сообщила ее мать. В последний раз она выходила на связь примерно в то же время, что и Маргарита Гусак.

Судьба пропавших без вести восьми россиян остается неизвестной

В пресс-службе посольства России также отметили, что еще восемь россиян считаются пропавшими без вести. День назад, 13 октября, в российском посольстве в Израиле сообщали, что остается неизвестной судьба 12 россиян.

По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС посольство России в Израиле

Сотни граждан России попросили эвакуировать их из Израиля и сектора Газа

12 октября пресс-секретарь дипмиссии России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали 400 россиян. Она отметила, что в российское представительство также обратились более 150 граждан Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины.

До этого посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявлял, что еще порядка 160 граждан России обратились в посольство страны в Израиле с целью покинуть территорию государства.

Росавиация в свою очередь открыла горячую линию для информирования россиян, желающих в ближайшее время покинуть Израиль. В организации напомнили, что ежедневные полеты в РФ продолжают выполнять авиакомпании «Азимут» и Red Wings, и предложили обращаться по всем интересующим вопросам по номеру +7 (800) 200-40-01.

Данные о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа отсутствуют.

13 октября заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявлял, что у Москвы нет данных о погибших россиянах среди заложников в секторе Газа.

Это требует от нас тихой дипломатии. (...) Это очень деликатная работа, и вести ее надо максимально осторожно, потому что речь идет о жизни людей, ни в чем не повинных, в том числе и российских граждан. Мы этим как раз занимаемся. (...) Я хочу заверить, что делается все, что в наших силах и возможностях Михаил Богданов заместитель министра иностранных дел России

До этого в дипмиссии РФ в Палестине также сообщали, что у них отсутствуют данные о российских гражданах среди заложников ХАМАС в секторе Газа. При этом ранее представитель ХАМАС заявлял, что среди захваченных в Израиле пленных находятся десятки людей с двойным гражданством, в том числе россияне и китайцы.